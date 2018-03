Mai multe trenuri sunt inca anulate, duminica, din cauza vremii

Ziare.

"Trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie . La aceasta ora traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare conditiilor de iarna", arata sursa citata.Potrivit acesteia, duminica mai sunt anulate unele trenuri pentru reasezarea garniturilor in parc si revenirea la graficele de circulatie normale.Trenurile anulate sunt IR 1581 Bucuresti Nord-Constanta, IR 1582 Constanta - Bucuresti Nord, IR 1587 Bucuresti Nord - Constanta, IR 1588 Constanta - Bucuresti Nord, R 8002 Constanta-Bucuresti Obor, R 8003 Obor - Constanta, R 8652 Tulcea Oras - Medgidia, R 8580 Ciulnita - Slobozia Veche, R 8581 Slobozia Veche - Ciulnita, R 8582 Ciulnita - Slobozia Veche, R 8585 Slobozia Veche - Ciulnita, R 8587 Slobozia Veche - Ciulnita si R 8588 Ciulnita - Slobozia Veche.Duminica, vremea se mentine geroasa , in conformitate cu minimele care vor cobori mult sub zero grade, dar incet scapam de precipitatiile din anotimpul rece.Vor fi precipitatii mixte doar in Constanta si Bucuresti, restul tarii fiind lipsita de ninsoare, dar cu temperaturi minime extrem de scazute.In Bucuresti, duminica, vor fi precipitatii mixte si va fi mai frig decat in ziua precedenta. Maxima inregistrata va indica doar 0 grade, iar minima va fi de -4 grade C.