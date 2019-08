Mecanicii de locomotiva si angajatii CFR Calatori vor sa protesteze patru saptamani

Ziare.

Acestia doresc sa atraga atentia asupra situatiei tragice din sectorul feroviar, cauzata de lipsa investitiilor, a declarat, miercuri, Rodrigo Gabriel Maxim, presedintele Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR).Protestele vor fi organizate alaturi de Federatia Mecanicilor de Locomotiva si Federatia Nationala Drum de Fier."Vor fi proteste sub forma de pichetari pe o perioada de patru saptamani, de luni pana joi, in fiecare saptamana. Luni in fata Ministerului Transporturilor, de la 10:00 la 12:00, marti in fata Parlamentului, miercuri in fata Guvernului si joi in fata Ministerului Finantelor, intre aceleasi ore", a spus Maxim, pentru Agerpres.In paralel, mecanicii de locomotiva, sefii de tren, conductorii si revizorii de vagoane au anuntat o greva tehnica.Aceasta in principal deoarece, odata cu reducerea costurilor, nu mai sunt bani nici macar pentru piese de schimb, iar mecanicii sunt nevoiti sa le ia de la locomotivele defecte si aflate in revizie."Din cauza reducerii costurilor, permanent, este imposibila achizitia de piese de schimb pentru locomotive. Ele au functionat si mai functioneaza prin descompletarea celor care au intrat in revizie. Sunt 598 de locomotive defecte. Vor mai lua piese si de la cele care nu vor mai functiona dupa terminarea sezonului, dupa care, probabil nu se va mai putea circula. Daca directorul general al CFR Calatori tot dispune reducerea costurilor, nu mai au ce costuri sa reduca, dar piesele trebuie schimbate", a continuat liderul sindical.Potrivit acestuia, s-a ajuns la o situatie critica vizibila in aceasta vara, cand foarte multi calatori s-au plans fie ca nu au gasit bilete, fie ca au calatorit in picioare, din lipsa vagoanelor si a locomotivelor."Practic, nu mai avem cu ce circula. Iar salariatii CFR Calatori au decis sa protesteze si sa arate aceste lucruri. Este inadmisibil si pentru noi, si pentru calatorii romani, sa nu ni se asigure materialul rulant necesar.Calatorii nu pot fi transportati unde doresc, in conditii de confort, multi raman pe jos, merg in picioare, vin plangand ca nu gasesc locuri si tot asa. Exista o situatie critica, iar statul trebuie sa inteleaga ca este singurul actionar", a sustinut Maxim.El a aratat ca, daca situatia ramane asa, nu exista nicio sansa se se imbunatateasca conditiile de trafic si lucrurile se vor inrautati.