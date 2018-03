Ministrul Transporturilor spune ca ne straduim ca trenurile sa atinga macar vitezele din anii '90

Ziare.

"Nu ne este indiferent deloc faptul ca, sigur ca este oarecum pacat ca trebuie sa ne fixam ca obiectiv sa ajungem macar la vitezele de circulatie pe care trenurile in Romania le dezvoltau in anii '90.Dar exista si acest obiectiv pe langa, desigur, terminarea constructiei coridorului patru si a modernizarilor de cale ferata. Unul dintre obiectivele mandatului meu este si acesta, de a reduce progresiv restrictiile de viteza, si aici eforturile pe care le astept de la CFR Infrastructura sunt foarte mari", a declarat Lucian Sova, la Alba Iulia.Ministrul Transporturilor a adaugat ca cei de la infrastructura trebuie sa gaseasca resursele necesare, cu sprijinul Guvernului, pentru a elimina restrictiile, acolo unde ele exista."Pe de alta parte, nu pot sa nu observ ca (...), ca nu intotdeauna gradul de confort pe care il confera calatorilor este la nivelul exigentelor pe care acestia il au", a spus ministrul.Intrebat, dupa conferinta, de jurnalisti, despre masurile pe care le ia in cazul scaderii vitezei trenurilor, ministrul Transporturilor a raspuns ca problema nu poate fi rezolvata fara bani."O sursa importanta asupra careia am atras atentia conducerii CFR SA este creanta foarte mare pe care o are asupra CFR Marfa, lucru care trebuie tratat de o maniera eficienta si rapida, pentru ca aproape 150 de milioane de euro, pe care ii au de incasat, ar putea contribui la reducerea, la anularea multora din restrictiile de circulatie cu care trenurile, atat de marfa, cat si de calatori se confrunta astazi", a afirmat ministrul.