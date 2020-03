Noi reguli la CFR pe perioada starii de urgenta: Un loc ocupat, un loc liber

LIVE

Ziare.

com

Astfel, CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spatiu intre pasageri, in trenuri, conform unui comunicat de presa remis Ziare.com.. Acelasi principiu se aplica si in cazul vagoanelor de dormit sau cuseta.Personalul de tren a fost instruit sa avizeze si sa indrume calatorii care stau pe locuri alaturate, pe locurile libere pentru a respecta distanta minima recomandata", se arata in document.Totodata, CFR informeaza ca pentru trenurile cu potential de aglomerare (naveta)In plus, alte 25 de vagoane vor fi introduse in compunerea trenurilor care circula vineri."Facem apel la toti pasagerii sa respecte regulile de igiena si comportament emise de Ministerul Sanatatii si autoritatile abilitate, in vederea restrangerii raspandirii infectiei cu Covid-19 si a efectelor acesteia pe teritoriul tarii noastre", mai transmite CFR Calatori.