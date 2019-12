Pierderi de aproape 155 de milioane de lei la CFR, in 2019. Cat castiga in medie un angajat

Ziare.

Potrivit unui proiect de HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019, publicat luni in dezbatere de Ministerul Transporturilor, pierderea bruta estimata pentru 2019 este de 154,75 milioane lei, la venituri totale de 4,02 miliarde dev lei.Comparativ, proiectul de buget rectificat al companiei pus in dezbatere la inceputul lunii noiembrie arata o pierdere bruta de 45,78 milioane de lei in acest an si venituri totale de 4,18 miliarde lei, proiectul nu a fost insa aprobat in Guvern."Schimbari preconizate: Reducerea alocatiilor bugetare pentru intretinerea si reparatiile la infrastructura feroviara publica, care a condus la reducerea veniturilor si cheltuielilor totale, compania programand o pierdere bruta in suma de 154,75 milioane lei.Compania si-a redus la minim cheltuielile proprii pana la limita asigurarii sigurantei traficului feroviar", arata nota de fundamentare a proiectului de act normativ.CFR si-a bugetat pentru acest an cheltuieli cu investitiile de 4,55 miliarde de lei, comparativ cu suma bugetata in noiembrie, de 4,065 miliarde lei, si dublu fata de cat arata proiectia initiala din luna mai, de 2,4 miliarde de lei.Societatea estimeaza pentru sfarsitul anuluiCreantele restante sunt bugetate la 1,55 miliarde de lei, de la 1,37 miliarde de lei, cat arata proiectul rectificat din noiembrie.