Reactia CFR la amenzile ANPC: Deficientele vor fi remediate, analizam depunerea unor contestatii

"In urma controalelor efectuate, in perioada 6 - 7 februarie 2020, de reprezentantii ANPC in statiile de cale ferata, au fost acordate sanctiuni contraventionale, care au constat in avertismente si amenzi, pentru nereguli in ceea ce priveste serviciile de transport pe caile ferate.Conform prevederilor legale, in perioada urmatoare,care pot fi solutionate prin masuri imediate in spatiile administrate de personalul propriu al companiei, iar in ceea ce priveste amenzile, pe de o parte ne vom indrepta impotriva agentilor economici, care au spatii comerciale inchiriate si pentru care au fost acordate sanctiuni contraventionale, iar pe de alta parte,", transmite operatorul feroviar.ANPC a amendat CFR Calatori si CFR Infrastructura cu 578.000 de lei pentru deficientele constatate in gari si in ceea ce priveste conditiile de transport pe caile ferate , a declarat, marti, pentru Agerpres, directorul general al ANPC, Paul Anghel.Valoarea amenzilor aplicate celor doua societati din domeniul feroviar, 69 la numar, reprezinta aproape jumatate din totalul amenzilor de 1,2 milioane de lei aplicate la nivel national in acest sector. Cele doua societati au primit si 36 de avertismente.