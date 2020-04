Rezultatele controlului la CFR Calatori au fost trimise la DNA: Nereguli in contracte, proiecte de investitii nefinalizate si cheltuieli uriase cu personalul

Serviciile paralele

Masurile au fost luate ca urmare a punerii in executare, doar din punct de vedere formal, a unor hotarari ale instantelor de judecata pronuntate in litigii cu persoane care au detinut in trecut functii in cadrul societatii si care au fost desfiintate.Datele apar in raportul Corpului de Control al prim-ministrului care a finalizat o actiune la Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" SA ("CFR Calatori"), pentru perioada 1 ianuarie 2017- 31 decembrie 2019.Raportul de control a fost transmis catre:- Prim-ministru (spre informare);- Ministerul Finantelor Publice (spre informare si valorificare);- Directia Nationala Anticoruptie (spre informare si valorificare);- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (spre analiza si valorificare);- Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "CFR Calatori" S.A. (spre analiza si valorificare).Potrivit concluziilor raportului, modificarile succesive ale structurii organizatorice au avut ca rezultat, in cele din urma, existenta unui numar de doua compartimente functionale cu activitate stabilita (prin Regulamentul de Organizare si Functionare) in domeniul resurselor umane, respectiv:- O directie, fara personal alocat in afara directorului si subordonatadirectorului general adjunct;- Un serviciu aflat in subordonarea directa a directorului general.," arata Corpul de Control.Inspectorii guvernamentali au analizat si daca au fost respectate prevederile legale cu privire la atribuirea, incheierea si derularea contractelor la nivelul CFR Calatori.Probleme au fost identificate in cazul unui contract privind repararea a 6 locomotive.," precizeaza documentul.CFR Calatori a calculat penalitati pentru depasirea acestora in cazul a 4 automotoare si a emis catre prestator 13 facturi de penalitati in valoare de 663.368,66 de lei.Analiza contractului de servicii a scos la iveala ca acesta nu prevedea posibilitatea stingerii obligatiilor prin compensare si/sau deducerea din pretul facturii a sumelor reprezentand penalitati de intarziere si nici nu a fost conditionata plata facturilor de respectarea termenelor de executie stabilite de partile contractuale.Din documentele puse la dispozitie de CFR Calatori a reiesit faptul ca, in cazul serviciilor de salubrizare, preturile stabilite prin contracte din 2017-2018 au fost ajustate prin incheierea unor acte aditionale. Motivul invocat pentru ajustarea preturilor a fost aparitia unor circumstante imprevizibile determinate de modificari legislative, intervenite in perioada 2017-2019, care au avut ca efect cresterea salariului minim brut pe economie.," explica inspectorii."Astfel, in solicitarea de actualizare a preturilor unitare, prestatorul nu a prezentatprin care sa fie prezentate componentele pretuluiunitar, respectiv, pe baza carora sa se realizezesi, in acest fel, nu a indeplinitin scopul stabilirii coeficientului de actualizare aplicabil," conchide sursa citata.Inspectorii au analizat si daca au fost realizate programele anuale de investitii."In situatia in care materialul rulant al CFR Calatori este deficitar si constituie principalul activ corporal patrimonial al CFR Calatori care genereaza venituri si asigura respectarea standardelor de siguranta, confort si viteza pentru transportul feroviar de calatori, s-a constatat faptul ca gradul de realizare a proiectelor de investitii in perioada 2017-2019, ce au ca finalitate reparatiile/ modernizarile si achizitiile de active din aceasta categorie, nu a avut ca efect acoperirea necesarului de unitati motoare si vagoane.," se precizeaza in document.Analizand evolutia rezultatului brut al CFR Calatori intr-un orizont mai mare de timp, s-a constatat faptul ca tendinta este de deteriorare, respectiv intervalul de timp 2014-2018 este caracterizat de un maxim de profit aferent anului 2014 (profit brut in valoare de 69.915 mii lei/ profit operational 114.378 mii lei) si o pierdere maxima aferenta exercitiului financiar 2018 (pierdere bruta 82.795 mii lei/ pierdere operationala 83.447 mii lei)."Tendinta de crestere a cheltuielilor totale in perioada 2014-2018 este directdeterminata de evolutia crescatoare a valorii cheltuielilor cu personalul in aceastaperioada, pe fondul diminuarii numarului de angajati (numarul mediu de angajati afost in 2014: 13.195 persoane, iar in 2018: 12.782 persoane).," prezinta situatia Corpul de control al Guvernului.