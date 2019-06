Romania este pe locul 26 din 28 in UE la infrastructura feroviara, pentru ca doua state n-au cai ferate

Ziare.

"Si noi - Clubul Feroviar si Asociatia Inginerilor Feroviari, AGIR, Academia de Stiinte Tehnice, toti incercam sa convingem autoritatile sa se intoarca cu fata spre calea ferata, pentru ca am ramas in coada Europei.O spune toata lumea, si tabloul de bord publicat de DG MOVE (Directia Generala pentru Transport a Comisiei Europene - n.red.) ne situeaza pe locul 28 la toate sistemele de transport analizate - feroviar, rutier, naval, aerian si transportul public, cu 30 de criterii si cu puncte: suntem pe ultimul loc.La infrastructura feroviara am castigat doua locuri, suntem pe locul 26, pentru ca Malta si Cipru n-au cai ferate. Trebuie sa parasim ultimul loc", a aratat presedintele onorific al Club Feroviar, la expozitia feroviara InfraTRANS 2019.Acesta a amintit ca"Avem multe de facut in tara romaneasca in domeniul feroviar. Nu vreau sa va indispun, ca suntem intr-un moment festiv, dar va amintesc totusi ca in 30 de ani nu am electrificat un kilometru de cale ferata, ca ritmul de modernizare este lent, ca in ritmul asta numai pentru coridorul IV ne mai trebuie inca vreo 15 ani, iar pentru toata reteaua TEN-T Comprehensive, reteaua Rin-Dunare, cale de aproape 5.500 de kilometri, ne trebuie aproape 200 de ani", a estimat Octavian Udriste.Reprezentantul Club Feroviar a amintit ca sporirea utilizarii transportului public feroviar scade numarul deceselor din accidentele rutiere."Probabil ca trebuie sa facem o schimbare undeva in mentalitatea noastra, sa ne organizam mai bine, pentru ca, ati vazut, am schimbat clima, iar calea ferata e unul din sistemele cele mai avantajoase si din punct de vedere al mediului, nu mai spun energetic, nu mai spun de siguranta.Suntem pe primul loc in Europa la accidentele rutiere, cu 95 de decedati la 1.000.000 de locuitori, fata de 51 de victime - media europeana. Trebuie sa facem ceva! Cartea Alba spune: transferati cat mai multa marfa si calatori de pe sosele pe calea ferata. Trebuie sa inmultim statiile intermodale, ca nu le avem, alea de la CFR Marfa nu sunt utilizabile, s-au degradat, trebuie facut ceva", a incheiat Octavian Udriste.