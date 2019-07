Sindicalistii CFR Calatori vor sa-l dea jos pe directorul general si vor protesta la Ministerul Transporturilor

Ziare.

"Scopul actiunii este indepartarea managerului general de la CFR Calatori (Valentin Dorobantu - n. r.) - asta este solicitarea noastra principala - pentru masurile pe care dumnealui le-a luat de la numirea lui, din martie, si pana in prezent, atat pe latura de resurse umane, cat si in ceea ce priveste managementul companiei.In conditiile in care CFR Calatori duce o, atat vagoane, cat si locomotive, dumnealui a inteles ca. In conditiile in care noi avem nevoie de automotoare, exista un contract de reparatii capitale la Sagetile Albastre, care necesita reparatii urgente si era un contract in derulare in baza unui contract-cadru cu Remarul 16 Februarie. Contractul a expirat la 1 iulie, dumnealui a refuzat sa prelungeasca acest contract si a vrut sa iasa cu o noua licitatie", a declarat, joi, pentru AGERPRES, liderul Sindicatului National al Personalului Feroviar din Sectorul Comercial, Dragos Tanase.Din aceasta cauza, spune Tanase, 76 de automotoare care necesita reparatii nu vor mai circula."In conditiile in care licitatia dureaza cel putin un an, deci este foarte mult timp, sunt 76 de automotoare care necesita reparatii si care nu vor mai circula. Aceste 76 de automotoare urmau sa fie reparate. Neprelungind contractul, aceste 76 de automotoare vor ramane neutilizabile. Asta inseamna ca, pentru ca nu ai material rulant sa pui in circulatie. 200 de trenuri pe zi inseamna foarte, foarte mult, inseamna, iar reducerea de prestatie intotdeauna duce la. Or, pe noi ne doare foarte mult lucrul acesta", a adaugat el.De asemenea, s-au luat masuri de anulare a unor trenuri de naveta, adica trenurile profitabile ale CFR Calatori."Mai mult de atat, deja s-au luat masuri de. Sunt cateva zeci de trenuri la nivel de companie deja anulate si ce ne doare cel mai tare si este un semn de mare intrebare pentru noi este ca acestea nu sunt niste trenuri oarecare, sunt trenurile de naveta, adicasi asta pe noi nu ne duce decat la gandul ca aceste anulari de trenuri sunt tocmai pentru a favoriza operatorii privati de a intra pe acele sectii.Mai mult decat atat, acest director general al CFR Calatori, Valentin Dorobantu pe numele lui, a fost inainte presedintele Asociatiei Operatorilor Feroviari Privati din Romania, deci clar el este pus in functie la aceasta companie pentru a face jocurile operatorilor privati. Or, noi nu putem accepta acest lucru la infinit.Cand a fost numit, noi am asteptat ca masurile lui sa demonstreze ca sunt pentru a eficientiza activitatea la CFR Calatori, dar se pare ca a venit cu aceleasi metehne ca in mandatul trecut", a sustinut liderul sindical.Ca exemplu de trenuri de naveta care au fost anulate, Dragos Tanase a mentionat Suceava - Vatra Dornei, Bucuresti - Targoviste, Bucuresti - Urziceni."Sunt trenuri de naveta, nu sunt trenuri de rang superior, trenuri IR care ar avea un grad de utilizare redus si nu sunt foarte multi navetisti. Nu sunt trenuri anulate pe magistralele de circulatie ale CFR Calatori, sunt trenuri pe sectiile secundare, acolo unde operatorii privati pot intra sa opereze. Asta face dumnealui la momentul asta, iar noi nu mai putem astepta", a mai spus el.Tanase a subliniat ca sindicalistii vor sa traga un semnal de alarma cu privire la situatia din compania CFR Calatori."Vrem sa tragem un semnal de alarma. Acum, demersul nostru nu stiu cat succes va avea, dar cert este ca oamenii sunt foarte suparati, sunt porniti, sunt hotarati si incercam.. Vom avea si un document pe care il vom prezenta ministrului Transporturilor, in care solicitarile noastre vor fi puse si pe hartie, iar in cazul in care va intelege, care expira pe 24 iulie, este in regula. Daca ii va prelungi mandatul, cu siguranta la CFR Calatori se va pune in discutie oprirea spontana a lucrului", a avertizat acesta.Liderul sindical a precizat ca a obtinut autorizatie de la primarie pentru acest protest, care va avea loc intre orele 10:00 si 13:00. El a estimat ca la protest vor participa intre, din care 90% vor fi angajati ai CFR Calatori, iar restul din celelalte companii feroviare (CFR SA si CFR Marfa)."Sper sa intelegeti ca nimeni nu ne va rezolva problemele pe care le avem. Doar noi, uniti putem determina pe cei de la varful societatii sa faca ceva si pentru aceasta companie. Sper ca pe 17 iulie sa fim in numar cat mai mare si sa-i transmitem ministrului Razvan Cuc caincepand de a doua zi daca nu intelege ca directorul general SMART trebuie indepartat de la conducerea CFR Calatori", a scris pe Facebook Dragos Tanase.