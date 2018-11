Sindicalistii CFR deplang rectificarea bugetara, care lasa Transporturile fara bani: Trenurile sunt atat de vechi incat nu mai pot fi reparate

Ziare.

Chiar in ziua in care Guvernul discuta a doua rectificare bugetara din 2018, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane anunta ca saracirea Transporturilor va aduce infrastructura feroviara in stare critica., se arata in comunicatiul sindicalistilor.In plus, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane anunta ca deja angajatii din sistemul feroviar au obosit sa mai incerce sa carpeasca infrastructura pentru a-i permite sa functioneze, in lipsa investitiilor., se mai arata in comunicat.Reamintim ca, potrivit proiectului Finantelor, cel mai multi bani vor pierde, la rectificarea de azi, Ministerul Transporturilor (caruia i se iau 1,16 miliarde de lei) si Ministerul Cercetarii si Inovarii (de la care se taie 228,9 milioane de lei).