Sindicalistii CFR avertizeaza ca managementul deficitar al companiei va duce la o catastrofa

Curtea de Conturi vorbeste despre nereguli la CFR SA: Remuneratii bonus ilegale, de 307.000 lei

Ziare.

com

In scrisoarea publicata miercuri, sindicalistii vor sa ii prezinte ministrului situatia din companie asa cum este ea in mod real, nu cum o contureaza "cifrele stufoase" din rapoartele oficiale. Ei denunta de "catastrofa economica si sociala" spre care se apropie compania, in contextul in care indicatorii economici, bugetul si investitiile scad, conditiile de munca sunt tot mai grele, nu exista uniforme, iar calitatea serviciilor oferite calatorilor se depreciaza."Dincolo de cifre, domnule ministru, stau oamenii! Iar acestia incearca sa-si faca treaba asa cum se cuvine, potrivit fisei postului fiecaruia dintre ei. Mii de ceferisti care au avut, pana de curand este adevarat, incredere in managementul CFR Calatori si in solutiile propuse de acesta si-au pierdut orice urma de speranta. Din pacate, anii au trecut fara a se cuantifica rezultate economice evidente si fara nici un fel asumare publica pe aceasta tema. Managementul CFR Calatori este un mastodont incremenit de o birocratie sufocanta, iar incapacitatea directorilor care populeaza acest loc de a lua decizii vitale pentru companie va ruina intreaga societate", scriu acestia.Sindicalistii reclama faptul ca intr-o structura de marimea si complexitatea CFR Calatori nu exista un mecanism de control si evaluare, un reper de performanta asumat la cel mai inalt nivel al managementului."Constatam de ani buni de zile ca indicatorii economici scad cu o viteza ametitoare, bugetul CFR Calatori scade violent, de la an la an, investitiile lipsesc, conditiile de munca sunt din ce in ce mai grele, nu exista uniforme pentru anagajati, gradul de siguranta in munca a colegilor nostri scade, calitatea serviciilor oferite calatorilor se depreciaza, exista un deficit real de peste 700 de vagoane de calatori , defectiunile materialului rulant se inmultesc si devin din ce in ce mai periculoase, parcul de locomotive si vagoane este uzat fizic si moral, lucratorii feroviari sunt din ce in ce mai nemultumiti, iar atunci cand se produce cate un eveniment nedorit pe calea ferata, de vina este lucratorul ceferist, niciodata managementul CFR Calatori", se mai arata in scrisoare.Sindicalistii amintesc si de situatia in trenuri si de nemultumirile din ce in ce mai mari ale calatorilor: "Nu stim ce sa le mai spunem oamenilor, in trenuri. Nu stim cat vom mai putea duce in spate reprosurile si supararile lor, atata vreme cat noi, lucratorii feroviari, suntem anonimii executanti ai planurilor realizate si etern nefinalizate ale managementului CFR Calatori.Domnule ministru, veti fi ingrozit de incapacitatea acestei companii, dovedita in toti acesti ani, de a-si administra in mod corect cota de piata pe care o are in sectorul transportului de calatori pe calea ferata. Veti fi ingrozit de justificarile si indecizia celor care sunt platiti sa nu livreze angajatilor companiei justificari, ci sa ia decizii. Veti fi ingrozit de lipsa de responsabilitate si de disperarea cu care sunt cautate motive pentru continuitate in fruntea acestei companii, evidente pe care le veti gasi in oricare din birourile in care oamenii platiti de romani plimba, de ani de zile, doar hartii".Scrisoarea este incheiata retoric "Managementul companiilor pe care le administrati in calitate de ministru, in speta CFR Calatori, dupa ce fel de regulament functioneaza si care este criteriul la care este raportata performanta acestuia?".Raportul aminteste si ca in anul anterior, 2015 - 2016, mai multi angajati au utilizat autovehicule aflate in proprietatea societatii, decontand cheltuieli cu combustibilul pentru activitati fara legatura cu scopul, obiectivele si atributiile prevazute in actele normative de functionare.Curtea de Conturi a constatat neconcordante intre valoarea bunurilor inscrise in inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si valorile existente in evidenta contabila, in soldul contului "Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie - concesiune MT", cu suma de 84,262 milioane lei."In timpul auditului, SRCF Bucuresti si Ministerul Transporturilor au operat partial in evidentele contabile valoarea bunurilor din domeniul public aprobate prin hotarari ale Guvernului, diferenta intre valoarea bunurilor inregistrate in Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si valoarea inregistrata in contabilitate reducandu-se la 59.326 mii lei", se mai arata in raport.