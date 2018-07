O masina a fost lovita de acceleratul Budapesta-Brasov. Circulatia feroviara este intrerupta

Ziare.

Potrivit Politiei Alba, accidentul a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Lunca Muresului."Soferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in momentul trecerii peste calea ferata, fara bariera, semnalizata corespunzator cu indicatoare, fiind surprins de acceleratul Budapesta -Brasov", potrivit Politiei Alba.Persoana ranita are in jur de 21 de ani, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba. "Victima este constienta, cu convulsii, a fost extrasa din autoturism. Apoi a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ), fiind in drum spre un echipaj cu medic SAJ de la Turda", arata ISU Alba.Traficul feroviar in zona este intrerupt.