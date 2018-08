Toate trenurile de calatori vor avea intarzieri de cel putin doua ore in toata tara

Ziare.

"Recomandam calatorilor sa-si ia in calcul o intarziere in medie de doua ore pentru a ajunge la destinatie si sa solicite asistenta echipelor din tren ori de cate ori este nevoie", a afirmat el.Potrivit oficialului CFR, circulatia feroviara este inca afectata de accidentul de duminica, atunci cand un tren de transport marfa cu 23 de vagoane-cisterna cu biodiesel a deraiat pe magistrala Bucuresti - Craiova, in zona podului CF din localitatea Carcea , pe sensul de deplasare spre Craiova, iar podul s-a rupt si mai multe vagoane au cazut in gol."In urma accidentului de duminica, circulatia pe ruta Craiova-Caracal se realizeaza pe traseul Craiova-Piatra Olt-Caracal. Pentru reducerea numarului de trenuri de pe aceasta ruta, s-a cautat cuplarea lor.. Astazi estimam ca se va circula pe ruta deviata", a aratat Vlaicu.El a explicat caPotrivit tabelei privind circulatia trenurilor din Gara de Nord Bucuresti, luni dimineata la ora 11:00, un tren IR care urma sa vina de la Craiova avea 215 minute intarziere, un IR de la Timisoara - 240 de minute si un alt IR din Tg. Jiu - 115 de minute.In plus, si circulatia pe ruta Constanta-Bucuresti a fost afectata luni dimineata, dupa ce o locomotiva s-a stricat pe traseu si a fost inlocuita. Astfel, doua trenuri spre Mangalia, cu plecare din Gara de Nord, au intarzieri de 290, respectiv 195 de minute.