Traficul feroviar din Gara de Nord a fost blocat ore in sir de... o punga

Ziare.

com

Astfel, calatorii s-au vazut nevoiti sa astepte ore in sir atat in trenuri, cat si pe peron, noteaza Observator Punga ar fi cazut de pe Podul Basarab, direct in sistemul dintre firul de contact al locomotivei si instalatia de alimentare cu energie electrica.Imediat s-a oprit tensiunea de 25.000 de volti.Desi oamenii au asteptat ore in sir trenuri, lucrurile puteau fi mai grave, intrucat s-ar fi putut produce electrocutari sau chiar un incediu.Din 14 linii din Gara de Nord, doar trei au ramas functionale. Astfel, au existat intarzieri chiar si de 2-3 ore pentru zeci de trenuri cu peste o mie cinci sute de calatori.Vicepresedintele Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, Marin Costache, spune ca remedierea problemei a fost intarziata de birocratie."Birocratia mare, pana a ajuns, pana s-a inchis, pana s-a remediat. Am inteles ca sunt vreo 4325 de minute in care a afectat toate trenurile", a declarat acesta, potrivit sursei citate.