Traficul feroviar este blocat intre Ploiesti si Brasov dupa ce mai multi copaci au cazut pe calea ferata

Potrivit Centrului Infotrafic, traficul feroviar este blocat pe Magistrala 300 Ploiesti - Brasov din cauza unor copaci cazuti pe linia de cale ferata.Conform reprezentantilor ISU Brasov, un copac s-a prabusit pe calea ferata, iar un al doilea copac pe un vagon al unui tren, fara sa fie inregistrate victime.Potrivit unui comunicat transmis de CFR , circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Timisu de Sus si Predeal, dupa ce mai multi arbori s-au prabusit pe liniile de cale ferata, fiind rupte si liniile de contact care asigura alimentarea cu energie electrica a locomotivelor.Sase trenuri de calatori sunt oprite in garile Predeal, Timisu de Sus, Darste si Brasov."Echipele de interventie se afla la fata locului si actioneaza cu drezine pantograf pentru taierea copacilor si de remedierea deranjamentelor la liniile de contact, astfel incat circulatia feroviara sa poata fi reluata in conditii de siguranta pe segmentul Predeal - Timisu de Sus", se arata in comunicatul CFR.