Trei barbati au fost retinuti dupa ce au furat motorina dintr-o garnitura CFR

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politisti din cadrul Sectiei Regionale Politie Transporturi Constanta au recuperat motorina in valoare de aproximativ 28.000 de lei, despre care anchetatorii au indicii ca ar fi fost sustrasa dintr-o garnitura CFR."Din cercetari a reiesit faptul ca unul dintre vagoanele aflate in componenta unui tren care transporta produse petroliere avea rupt sigiliul de la vana de descarcare. De asemenea, pe terasamentul caii ferate s-au descoperit urme de produs petrolier", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Politistii au stabilit in urma verificarilor ca furtul ar fi fost comis de trei barbati, cu varste cuprinse intre 18 si 21 de ani. Astfel, la data de 19 octombrie, ei au fost surprinsi in flagrant delict in timp ce incarcau intr-un autovehicul, recipiente din plastic care contineau produs petrolier.Valoarea totala a prejudiciului se ridica la aproximativ 28.000 de lei.Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, pentru comiterea infractiunilor de furt calificat, distrugere si complicitate la furt calificat, urmand ca in cursul zilei de duminica sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia cu propuneri legale.