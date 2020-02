Trenuri anulate din cauza codului rosu de viscol

Ziare.

Potrivit reprezentantilor CFR Calatori, in urma avertizarilor de cod rosu emise de Administratia Nationala de Meteorologie si in baza restrictiilor de circulatie date de Comandamentul Central Operational de Iarna, coordonat de CFR Infrastructura, vor fi anulate mai multe trenuri regio, de miercuri de la ora 22:00 pana joi la ora 8:00.Astfel, miercuri sunt anulate trenurile regio 8655 Constanta - Tulcea Oras si 8397 Constanta - Mangalia, iar joi vor fi anulate trenurile:8652 Tulcea Oras - Medgidia,8380 Mangalia - Constanta,8381 Constanta - Mangalia,8384 Mangalia - Constanta,8385 Constanta - Mangalia, 8388 Mangalia - Constanta,8343 Calarasi Sud - Ciulnita - Constanta va fi limitat pe ruta Calarasi Sud - Ciulnita,8012 Fetesti - Bucuresti Obor,8031 Fetesti - Constanta,8001 Bucuresti Nord - Constanta,8002 Constanta - Bucuresti Nord,8581 Slobozia Veche - Ciulnita,8580 Ciulnita - Slobozia Veche,8653 Medgidia - Tulcea Oras8654 Tulcea Oras - Constanta.In functie de evolutia conditiilor meteo, pot sa apara modificari in programul de circulatie a altor trenuri de pasageri, precizeaza sursa citata.Totodata, CFR Calatori arata ca, pentru a evita eventuale perturbari in circulatia feroviara, a luat masuri precum asigurarea locomotivelor Diesel de rezerva si pregatirea materialului rulant pentru circulatia in conditii de iarna; asigurarea locomotivelor diesel pentru deservirea plugurilor de zapada, in caz de necesitate; asigurarea locomotivelor diesel pentru interventie in caz de avarii la linia de contact; asigurarea caldurii in tren si functionarea fara deficiente a mijloacelor de tractiune pe toata perioada stationarii in statii, in linie curenta si pe intreaga ruta de circulatie; suplimentarea echipelor de interventie si asigurarea personalului necesar pentru deszapezirea unitatilor proprii (revizii, depouri, etc) in zonele afectate.Conform sursei citate, miercuri dupa-amiaza, nu sunt trenuri anulate sau blocate.