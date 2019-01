Trenurile de calatori din Romania au avut intarzieri de 3 ani in sase luni de zile!

"Imbatranesti" in tren

"Sunt vechi"

Ziare.

com

Datele ofciale arata ca in tot anul 2018, trenurile din Romania au avut intarzieri de 6 ani! Cifrele apar intr-un raspuns al Ministerului Transporturilor transmis deputatului sucevean Catalin Nechifor (Pro Romania, ex - PSD )."La nivel national, minutele de intarziere inregistrate pentru trenurile de calatori in perioada iunie - noiembrie 2018 sunt de 1.624.577 minute - cu o medie de 5,78 minute/ tren ", se arata in raspunsul MT, citat de Newsbucovina.ro. Cele 1,6 milioane de minute intarziere inseamna aproximativ 1.130 de zile. Practic, in 6 luni trenurile au avut intarzieri de 3 ani.Parlamentarul reclamase intarzierile repetate ale trenurilor pe ruta Bucuresti- Vatra Dornei, care ajusesera sa faca cate 6 sau 7 ore pentru a ajunge la destinatie."Din analiza circulatiei trenurilor de calatori pe distanta Bucuresti Nord - Vatra Dornei, pentru perioada 1 iunie 2018 - 30 noiembrie 2018, rezulta ca pentru trenul 1653, care circula pe distanta Bucuresti Nord - Vatra Dornei, s-a inregistrat un total de 1.470 de minute intarziere - cu o medie zilnica de 6,90 minute/ tren, avand drept cauze", se arata in raspunsul primit de parlamentar.Ministerul Transporturilor sustine ca incepand cu data de 17 decembrie 2018, in urma finalizarii lucrarilor de intretinere a infrastructurii feroviare, gradul de regularitate in circulatia trenurilor respective, in special in cazul trenului 1654, se va imbunatati.Rodrigo Maxim, reprezentant al Federatiei Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania, explica unul din motivele intarzierilor: materialul rulant si infrastructura sunt vechi si nu se mai fac investitii."Infrastructura are restrictii de viteza pe care in loc sa le elimine cresc si pentru ca nu se investeste. Materialul rulant este vechi si locomotivele raman defecte, mai vine si iarna care ne gaseste total nepregatiti", a declarat Maxim, citat de