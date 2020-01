Circulatie in conditii de iarna pe autostrada A1 Sibiu - Deva

Ziare.

Pe autostrada A1 Sibiu - Deva se circula in conditii de iarna, in special pe tronsonul kilometric 238 (Sibiu) - 292 (Cunta, judetul Alba), unde ninge abundent. Ninge si intre kilometrii 292 (Cunta, judetul Alba) si 412 (Holdea, judetul Hunedoara), insa fara depuneri pe partea carosabila. Traficul este redus. Se actioneaza pentru deszapezire.Pe autostrada A1 Deva - Nadlac, in zona kilometrului 467 (Buzias, judetul Timis) carosabilul este partial acoperit cu zapada, se actioneaza cu material antiderapant. Traficul este redus pe intrarea in tara si moderat catre iesire.Pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti traficul este redus, carosabilul fiind uscat;Pe DN1 Bucuresti - Brasov si DN 1A Brasov - Ploiesti, pe raza judetelor Prahova si Brasov, valorile de trafic sunt reduse, carosabilul fiind umed.Pe DN7, pe raza judetului Arges, carosabilul este umed, valori reduse de trafic, pe raza judetului Valcea, carosabilul este uscat, valori reduse de trafic, iar pe raza judetului Sibiu, ninge la aceasta ora, se actioneaza cu material antiderapant, valorile de trafic fiind reduse.Politistii recomanda soferilor prudenta la volan, sa se asigure si sa semnalizeze inainte de schimbarea directiei de deplasare si sa creasca distanta de siguranta intre vehicule. In plus, trebuie sa verifice inainte de a porni la drum ca autovehiculele sa aiba in functiune sistemele de dezaburire, care sa le asigure o buna vizibilitate.