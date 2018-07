DN1 este blocat de inundatii intre Bucuresti si Ploiesti

Ziare.

"Circulatia este oprita pe DN1 Bucuresti - Ploiesti, in zona localitatii Barcanesti, judetul Prahova, pentru a permite desfasurarea operatiunilor de evacuare a apei acumulate in curtile localnicilor. La fata locului sunt echipaje rutiere care deviaza traficul pe rute ocolitoare. Se estimeaza ca traficul sa revina la normal in aproximativ o ora", precizeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Reprezentantii ISU Prahova intervin cu 5 motopompe pentru evacuarea apei de pe carosabil."Actionam pentru evacuarea apei de pe carosabil, este acolo un sens giratoriu care este inundat. Colegii nostri fac verificari in zona pentru a vedea daca sunt case si curti inundate si, daca va fi nevoie, vor actiona pentru scoaterea apei din gospodariile oamenilor", a declarat, reprezentantul ISU Prahova, Mihai Catalin.