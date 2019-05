Initiativa inedita intr-un oras din Romania: Zebra care-ti spune "Ia-ti copilul de mana" si "lasa telefonul"

Ziare.

Persoanele care trec strada Otelarilor din Galati vad pe carosabil mesajele "uita-te in stanga", "ia-ti copilul de mana" si "lasa telefonul".Mesajele au fost scrise pe asfalt, cu vopsea, de membrii asociatiei Prieteni pentru Galati , initiatorii actiunii dorind ca trecerile de pietoni sa comunice cu galatenii si astfel sa fie evitate accidentele rutiere."Ne-am gandit ca daca trecerile pentru pietoni ar vorbi cu noi, ne-am imprieteni mai mult cu ele si le-am folosi mai des si mai corect. Asa ca am transformat majoritatea trecerilor de pietoni de pe Bulevardul Otelarilor in treceri care comunica cu pietonii in stilul unui parinte grijuliu.Cunosti o zona unde crezi ca actiunea noastra ar ajuta cu prioritate? Lasa-ne un comentariu si vom tine cont. Acesta a fost doar inceputul! Tine aproape ca sa afli unde si cand desfasuram urmatoarea pe...trecere! Pana atunci 'uita-te in stanga', 'ia-ti copilul de mana' si 'lasa telefonul' atunci cand traversezi strada", au scris, pe Facebook, reprezentantii Asociatiei Prieteni pentru Galati.Actiunea va continua, reprezentantii asociatiei intentionand sa monteze astfel de mesaje in tot orasul, initiativa avand acordul Politiei Rutiere si Comisiei de Siguranta in Trafic a Primariei Galati.Potrivit statisticilor, aproximativ 30% dintre accidentele rutiere mortale din Galati s-au produs din vina pietonilor.