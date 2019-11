CNSAS o trimite pe Roxana Wring in fata instantei: Sa se constate ca a colaborat cu Securitatea

Ziare.

com

Cererea CNSAS a fost inregistrata pe 21 noiembrie 2019 la sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti si inca nu a primit un prim termen de judecata.Colegiul CNSAS a luat decizia de a sesiza instanta in acest caz pe 9 octombrie 2019.Inainte sa plece din Romania, in anul 1980, la 25 de ani, Roxana Wring a lucrat pentru o scurta perioada la Oficiul National de Turism, cand s-ar fi ales cu un dosar de urmarire, dar si cu un dosar de colaborator al Securitatii, potrivit CNSAS.Roxana Wring a declarat ca nu a fost informata, nu a fost invitata sa dea vreo explicatie si ca nu isi da seama care este motivatia acestei decizii CNSAS. Totusi, a anuntat ca demisioneaza din USR.Tot pe 9 octombrie, USR a anuntat ca Roxana Wring nu mai este membru USR, spunand ca are criterii clare la admiterea membrilor si nu accepta fosti colaboratori ai Securitatii.Plecarea din partid atrage si pierderea calitatii de consilier general.I.S.