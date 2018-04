Constantin Buchet, propus de Guvern, a fost ales presedinte al CNSAS

Ziare.

Vicepresedinte este Valentin Blanariu, propus de PSD in CNSAS, Dinu Zamfirescu secretar, iar seful Structurii de Securitate este Catalin Boris Precul, propus de PSD."Din cele 11 voturi valabil exprimate pentru fiecare functie au rezultat urmatoarele: presedinte - domnul Constantin Buchet ales cu 9 voturi, vicepresedinte - domnul Valentin Blanariu ales cu 8 voturi, secretar - domnul Dinu Zamfirescu ales cu 10 voturi. Seful Structurii de Securitate - domnul Catalin-Boris Precul ales cu 9 voturi", precizeaza institutia.De asemenea, CNSAS mai comunica faptul ca "domnul Benedict-Cazimir Ionescu nu a candidat pentru niciuna dintre functiile supuse votului in vederea alegerii Biroului de Coordonare si Structurii de Securitate din cadrul CNSAS". Plenul reunit al Parlamentului a aprobat saptamana trecuta noua componenta a Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) . PSD l-a propus la conducerea institutiei pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei.Comisiile juridice reunite ale celor doua Camere trebuiau sa ii audieze marti pe membrii CNSAS, dar au decis ca este suficient doar sa le consulte CV-urile, astfel ca au fost avizati favorabil toti.Astfel, PSD i-a propus pe Valentin Blanariu, Mihai Cioflanca, Catalin Boris Precul, Cazimir Ionescu, Nicolae Vuvrea, iar USR pe Germina Nagat.De asemenea, UDMR l-a propus pe Ladislau Antoniu Csendes, ALDE pe Marius Oprea si PMP pe Florian Bichir.In semn de protest, parlamentarii PMP au parasit sala.Votul s-a desfasurat prin apel nominal, inregistrandu-se 252 de voturi favorabile.