Istoricul care-i deconspira pe colaboratoriii Securitatii dezvaluie problemele din CNSAS si invinge institutia in instanta

Marius Hodor este functionar in cadrul Directiei Investigatii din CNSAS, dar articolele publicate pentru care a fost sanctionat erau parte dintr-o documentare pe care acesta o facea pentru o lucrare stiintifica, in calitate de cercetator acreditat.Magistratii au obligat Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) sa-i plateasca banii retinuti cu titlul de sanctiune pe o perioada de 3 luni: 15% din drepturile salariale, sume care vor fi actualizate cu rata inflatiei, urmand a se calcula dobanda legala de la data retinerii, pana la data platii efective.De asemenea, CNSAS trebuie sa-i achite cheltuielile de judecata pentru acest proces, in valoare de 4.050 de lei.Decizia a fost data de Tribunalul Bucuresti anul trecut, poate fi contestata de CNSAS la Curtea de Apel Bucuresti, potrivit portalului instantelor. Anuntul despre aceasta decizie si despre faptul ca a fost motivata de judecatori a fost facut de Madalin Hodor pe Facebook:Istoricul posteaza o parte din explicatiile magistratilor si crede ca CNSAS va contesta decizia.," concluzioneaza Hodor.Dupa cum aratam, Hodor a ajuns in atentia sefilor din CNSAS dupa ce a publicat o serie de articole in Revista 22. Printre acestea: "Tu esti Marius Oprea?", "Asediu la CNSAS. Miza: Dosarul Revolutiei" si "Ioan Aurel Pop, Cornel Nistorescu si Dorel Abraham, pe lista colaboratorilor Securitatii."In mod special, sefii CNSAS au fost deranjati de articolul " Tu esti Marius Oprea? ", in care Hodor scria ca Marius Oprea ar fi sprijinit de seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sa fie numit in Colegiul CNSAS. El face trimitere la o parte din colegii sai, care in cerceterile stiintifice vorbesc despre Securitatea "buna" si Securitatea "rea"."Inteleg ca numirea ta in Colegiul CNSAS este ca si aranjata. Prietenul si seful tau Tariceanu te sustine, audierile in Parlament sunt o formalitate, deci nu are cine sa te opreasca. Poate ne vom intalni inainte sa incerci sa ma concediezi. Poate nu.Nu trebuie sa te superi prea tare. Sa nu crezi ca toti cei care lucreaza la CNSAS sunt la fel ca mine si ca au aceleasi pareri. Un etaj mai sus de locul unde lucrez (Directia Investigatii) vei gasi niste(la Directia Cercetare) care iti impartasesc opiniile despre existenta a doua tipuri de Securitate (unasi una), scriu cot la cot cu securisti precum Malureanu si Filip Teodorescu la revista Vitralii () si il plang pe Iulian Vlad ().Actuala conducere a CNSAS-ului ridica de ani buni din umeri in privinta asta si se face ca nu vede. O va face si in continuare. Te vei intelege de minune cu ei, iar CNSAS-ul va deveni in sfarsit institutia la care viseaza toti fostii securisti, cu exceptia celor care au lucrat la Directia a VI-a ().Cu astia nu stiu exact ce ai, din moment ce ii consideri singurii care faceau politie politica. Poate te razgandesti si in privinta lor."In articolul " Asediu la CNSAS. Miza: Dosarul Revolutiei ", Hodor atragea atentia asupra riscurilor in cazul in care unul dintre inculpatii din dosarul Mineriadei, Cazimir Benedict Ionescu, ar fi numit membru in Colegiul CNSAS.Si, in fine, in articolul " Ioan Aurel Pop, Cornel Nistorescu si Dorel Abraham, pe lista colaboratorilor Securitatii ," era prezentata o lista de 200 de intelectuali aflati in legatura cu UM 0225, unitatea din cadrul Departamentului Securitatii Statului (DSS) care se ocupa de urmarirea emigratiei romanesti.In baza acestor articole, CNSAS l-a sanctionat pe Madalin Hodor. Dupa ce a analizat toate actele dosarului, un judecator de la Tribunalul Bucuresti i-a dat dreptate istoricului."Publicarea unor articole in legatura cu activitatea institutiei parate nu poate primi in mod temeinic si legal incadrarea de abatere disciplinara reprezentand manifestare care aduce atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea (conform art. 77 alin. 2 lit. g din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici).Atingerea prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea ar fi putut fi realizata doar prin faptele aduse la cunostinta publicului, dar nu prin insasi publicarea unor articole in legatura cu astfel de fapte," explica instanta.Trebuie spus ca instanta a audiat ca martor o colega a lui Hodor, care a confirmat tot ce a scris acesta in articole. Ea a confirmat ce scrisese istoricul in legatura cu activitatea CNSAS.," mai arata instanta.Nu in ultimul rand, tribunalul a subliniat dubla calitate a lui Hodor care in raport cu CNSAS are nu numai calitatea de functionar public, ci si pe cea de cercetator acreditat. In cea de-a doua calitate, Hodor are libertate de exprimare.," mai motiveaza tribunalul.Prin urmare, sustin judecatorii, chiar daca din perspectiva legislatiei opozabile functionarilor publici, Hodor ar fi fost pasibil de sanctionare disciplinara, "ceea ce, potrivit celor de mai sus, nu s-a relevat in cauza", calitatea de cercetator acreditat CNSAS reclama o protectie aparte a libertatii de exprimare."Cum activitatea de cercetare a reclamantului se desfasoara in cadrul institutiei parate, este firesc a se recunoaste reclamantului dreptul de a aduce la cunostinta publicului neregulile constatate cu ocazia cercetarii, cercetatorul devenind astfel un avertizor de integritate ce se bucura de protectia legii () si a Curtii Europene a Drepturilor Omului," conchide Tribunalul Bucuresti."Concluzionand, prin publicarea in sine a articolelor imputate, reclamantul nu a adus atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public isi desfasoara activitatea, pentru a se justifica retinerea art. 77 alin. 2 lit. g din Legea nr. 188/1999, iar articolele imputate reclamantului nu au relatat fapte neconforme cu realitatea, pentru a se justifica retinerea art. 77 alin. 2 lit. k din Legea nr. 188/1999, coroborat cu art. 7 alin. 2 lit. a din Legea 7/2004.," dau judecatorii verdictul.