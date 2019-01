Plangere la DIICOT pe numele sefului CNSAS: A comunicat informatii false pentru numirea Adinei Florea la sefia DNA

Sursa: Plangerea penala

Solicitarea de la CNSAS

Ziare.

com

ONG-ul il acuza pe Buchet de abuz in serviciu, uzurpare de functii, fals intelectual, uz de fals si comunicare de informatii false."Comunicarea deliberata de catre sus numitul a unor informatii false de al caror caracter fals era pe deplin constient, s-a realizat in scopul periclitarii securitatii nationale, prin crearea premiselor numiriii in functia de procuror sef al DNA, institutie cu un rol deosebit de important in arhitectura Ministerului Public si in mentinerea ordinii de drept, a unei persoane in legatura cu care nu exista certitudinea ca indplineste conditiile legale pentru numire.Este de natura evidentei, in raport si de atributiile procurorului sef al DNA, ca incalcarea si eludarea dispozitiilor legale in procedura de numire a unei astfel de functii, creeaza prin sine o stare de pericol pentru securitatea nationala", se arata in plangerea Aliantei pentru Combaterea Abuzurilor.Sase din cei 11 membrii ai CNSAS il acuza, intr-o scrisoare transmisa, joi, presedintelui institutiei, Constantin Buchet, ca acesta s-a antepronuntat atunci cand a transmis CSM ca Adina Florea, propusa si respinsa pentru sefia DNA, nu a fost colaborator al Securitatii.Conform sursei mentionate, antepronuntarea presedintelui CNSAS ridica probleme de legalitate, cerandu-i lui Constantin Buchet sa clarifice, atat in scris, cat si public, situatia fara precedent pe care a creat-o pentru institutie. Semnatarii scrisorii atrag atentia ca lipsa unei reactii a presedintelui CNSAS poate genera un blocaj al institutiei.Presedintele Klaus Iohannis a respins, saptamana trecuta, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o numi pe Adina Florea procuror sef al DNA. Propunerea este respinsa pentru a doua oara, iar motivul invocat este ca documentatia nu contine dovada ca Florea nu a colaborat cu Securitatea.