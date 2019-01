Precizarile CNSAS in cazul Adina Florea: Acuzatiile sunt grave si false

Ziare.

"Nu se poate vorbi de niciun viciu de procedura si nici de antepronuntare. Cat despre precipitarea gestionarii situatiei, reiteram ca se impunea transmiterea unei comunicari de etapa a situatiei verificarilor in cazul unor cereri adresate de CSM inca din septembrie 2018 pentru care se depasise oricum termenul legal de 15 zile prevazute de legea nr.303/2004 si avand in vedere ca nu s-a putut intruni cvorum nici pe data de 21.12.2018, nici pe data de 10.01.2019. (...)Afirmatia tendentioasa, de asemenea menita dezinformarii, cum ca nu ati fost lasati sa votati, este si grava, falsa, in conditiile in care stiati ca nota de constatare emisa de Directia Investigatii pe numele Adina Florea pe proiectul ordinii de zi din data 10 ianuarie 2019, sedinta la care ati refuzat sa participati", se arata in punctul de vedere al presedintelui CNSAS si al altor membri.Punctul de vedere este, potrivit comunicatului de presa, al membrilor Colegiului CNSAS - Constantin Buchet, Valentin Blanariu, Catalin Boris Precul, Cazemir Benedict Ionescu, Nicolae Vuvrea.Acestia au raspuns si la afirmatia "ati dat verdictul cu privire la lipsa calitatii doamnei Florea Adina de colaborator/lucrator al Securitatii in sensul legii" prezenta in scrisoarea celor 6 membri CNSAS transmisa saptamana trecuta."Nu a fost un verdict, deoarece CNSAS nu da verdicte, iar incadrarea finala a calitatii de lucrator sau colaborator o face instanta de Contencios Administrativ cu publicarea deciziei in Monitorul Oficial, partea a III a.Comunicarea catre CSM, ca reactie institutionala de etapa dupa patru luni a reprezentat o condamnare a raspunsurilor de la detinatorii de arhive referitoare la inexistenta de documente cu privire la doamna Adina Florea, precum si redarea concluziei din adeverinta cotata de Colegiu in sedinta din 04.06.2009: in urma verificarilor la detinatorii de arhive ai fostei Securitati pana la data prezentei adrese, nu s-au identificat documente noi sau neprocesate fata de cele retinute anterior in adeverinta nr. 5430/04.06.2009 care sa modifice incadrarea din acest document potrivit caruia doamna Adina Florea nu are calitatea de lucrator sau colaborator", mai arata punxctul de vedere transmis presei.In sursa citata mai e mentionat ca, fiind vorba despre o persoana necunoscuta la detinatorii de arhive, la date diferite: 04.06.2009 (emiterea adeverintei 5430), 27.07.2017 (ramanerea valabila a adeverintei), inclusiv ultimele raspunsuri din decembrie 2018 (urmare a cererii CSM pentru numirea in functia de procuror-sef DNA), solicitarea suplimentarii verificarilor "ar fi nu numai inoportuna, dar ar putea fi suspectata si de rea-credinta (incercare de tergiversare) in rezolvarea CSM intr-un timp rezonabil"."Reprezinta cel putin o grava eroare, daca nu o incercare de dezinformare, semnalarea ca prevederile art. 8 din legea de functionare a CNSAS, potrivit caruia (sic!) doar Colegiul poate stabili calitatea sau lipsa calitatii de colaborator/lucrator al Securitatii (...) Calitatea de colaborator al Securitatii este stabilita numai de catre instanta de judecata", mai spun presedintele CNSAS si colegii sai.Precizarile vin dupa ce sase din cei 11 membrii ai CNSAS au acuzat, intr-o scrisoare transmisa saptamana trecuta presedintelui institutiei, Constantin Buchet , ca acesta s-a antepronuntat atunci cand a transmis CSM ca Adina Florea, propusa si respinsa pentru sefia DNA, nu a fost colaborator al Securitatii.Presedintele Klaus Iohannis a respins a doua oara propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o numi pe Adina Florea procuror sef al DNA.Motivul invocat de seful statului este ca documentatia nu contine dovada ca Florea nu a colaborat cu Securitatea.