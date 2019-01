Presedintele CNSAS, acuzat ca a incalcat legea in cazul Adinei Florea: Sase membri ameninta cu blocarea institutiei

blocaj al institutiei

Ziare.

com

"In data deam aflat de existenta adresei nr. P 1974/18 din, pe care ati transmis-o CSM si ati semnat-o in calitatea dumneavoastra oficiala de presedinte al CNSAS.Documentul face referire la situatia verificarilor in cazul doamnelor Florea Adina, Sterschi Florena Esther, Hosu Elena Georgiana, Nedelcu Iuliana si Constantin Antonia Eleonora., intrucat v-ati depasit atributiile prevazute de OUG 24/2008, substituindu-va Colegiului.Concret, in raspunsul tranmis CSM in nume personal, ati dat verdictul cu privire la lipsa calitatii doamnei Florea Adina de colaborator/lucrator al Securitatii in sensul legii. In acest sens, va semnalam prevederile art. 8 din legea de functionare a CNSAS, potrivit caruia, ca rezultat al verificarii de interes public", au transmis membrii CNSAS in scrisoarea adresata lui Constantin Buchet.Acestia amintesc de ordonanta de urgenta care reglementeaza functionarea CNSAS, precizand ca"Totodata, potrivit art. 23 alin (1) din OUG 24/2008 Colegiul poate lucra doar in prezenta a cel putin 8 membri. De altfel, in cazul doamnei Florea figureaza pe ordinea de zi care ar urma sa aiba loc azi, 10 ianuarie, iar procedura de reverificare a domniei sale se poate finaliza numai in urma votului Colegiului. Dupa cum bine stiti, in mod firesc, orice membru al Colegiului ar putea solicita suplimentar verificarile in cazul sau, daca se considera necesar.Cu alte cuvinte,In acea adresa v-ati pronuntat si cu privire la lipsa calitatii de lucrator/colaborator in sensul legii in cazul doamnei Constantin Antonia Eleonora, desi chiar dumneavoastra subliniati, in acelasi paragraf, ca persoana nu se verifica, potrivit art. 2 lit. b) coroborat cu art. 5 alin 1 din OUG 24/2008.", explica sursa citata.Conform sursei mentionate, antepronuntarea presedintelui CNSAS ridica probleme de legalitate, cerandu-i-se lui Constantin Buchet sa clarifice, atat in scris, cat si public, situatia fara precedent pe care a creat-o pentru institutie.Semnatarii scrisorii atrag atentia ca lipsa unei reactii a presedintelui CNSAS poate genera un"Domnule presedinte, v-ati antepronuntat cu privire la calitatea de colaborator/lucrator al Securitatii in privinta a doua persoane, ceea ce ridica probleme grave de legalitate. Acesta este un viciu de procedura, cauzat de precipitarea cu care ati gestionat situatia, in conditiile in care, subliniem inca o data, orice membru al Colegiului are dreptul sa solicite verificari suplimentare.Mai mult,, dumneavoastra substituindu-va Colegiului prin luarea unei decizii in nume propriu.Prin urmare, pana nu clarificati in scris si in mod public aceasta situatie fara precedent in care ati atras institutia, generand grave probleme de legalitate, noi, subsemnatii, va solicitam sa nu includeti pe ordinea de zi a sedintelor Colegiului Nota de constantare si avizul Directiei Juridice cu privire la doamna Adina Florea.Lipsa unei reactii din partea dumneavoastra ar putea conduce la un blocaj institutional, lucru pe care niciun dintre membrii Colegiului nu si-l doreste", conchide sursa citata.Presedintele Klaus Iohannis a respins, miercuri, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a o numi pe Adina Florea procuror sef al DNA. Propunerea este respinsa pentru a doua oara, iar motivul invocat este ca documentatia nu contine dovada ca Florea nu a colaborat cu Securitatea.Tudorel Toader a propus-o initial pe Adina Florea pentru sefia DNA in luna noiembrie, iar pe data de 21 noiembrie presedintele a anuntat ca o respinge pentru ca documentatia nu continea adeverinta CNSAS care sa arate ca nu a existat o colaborare a candidatului cu fosta Securitate.A doua propunere a Adinei Florea a fost facuta de Tudorel Toader pe data de 27 decembrie 2018.