Se schimba garda la CNSAS: vin fosti consilieri, fosti membri PP-DD si PRM si cetateni aflati sub prezumtia de nevinovatie

Cei propusi pentru a fi membri in Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt:- Alexandra Toader, propusa de presedintele Romaniei si Constantin Buchet propus de prim ministrul Viorica Dancila- Grupurile parlamentare ale PSD i-au propus pe Valentin Blanariu, Mihai Adrian Cioflanca, Boris Catalin Precul,, Nicolae Vuvrea.- USR a propus-o pe Ana Germina Nagat, UDMR pe Ladislau Antoniu Csendes, ALDE pe Marius Oprea, iar PMP pe Florian Bichir.Candidatii au fost validati de comisiile juridice ale Parlamnetului fara a fi audiati, intr-o sedinta care a durat 12 minute, potrivit. Deputatul USR Stelian Ion a incercat sa prelungeasca sedinta, intrebandu-l pe Cazimir Ionescu, propunerea PSD, daca nominalizarea sa ar putea aduce prejudicii institutiei, avand in vedere ca "este trimis in judecata cu acuzatii grave in dosarul Mineriadei".Cazimir Ionescu a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului Militar in iunie 2017 pentru crime impotriva umanitatii in dosarul Mineriadei din 1990. El este judecat pentru faptele savarsite in calitate de vicepresedinte al primului parlament post-revolutionar (Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala - CPUN).In replica, deputatul PSD Florin Iordache a luat cuvantul si a anuntat ca prezumtia de nevinovatie exista pana la decizia instantei, incheiand astfel orice comentariu legat de audierea lui Cazimir Ionescu. Eugen Nicolicea a explicat si el ca orice dezbatere pe tema unui dosar in curs ar putea atrage critica Consiliului Suprem al Magistraturii si a supus la vot acceptarea tuturor candidatilor.Au ramas in CNSAS, cu mandate in derulare, Sulfina Barbu si Dinu Zamfirescu (PNL).O parte dintre cei propusi pentru a fi membri ai Colegiului au mai avut un mandat: Ladislau Antoniu Csendes, Mihai Adrian Cioflanca, Cazimir Ionescu si Florian Bichir.Istoriculeste seful Biroului Investigatii Speciale din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). In 2006, ORNISS nu i-a acordat certificatul de securitate care ii permitea accesul la documente secrete, motiv pentru care nu a putut face parte din Comunitatea Nationala de Informatii, unde fusese propus de Calin Popescu Tariceanu, conform cotidianului Romania Libera a absolvit Facultatea de Drept din Craiova, a fost consilier local la Resita, iar in legislatura 2012-2016 deputat. In perioada 2012-2015 a fost presedinte al PP-DD Caras Severin si ulterior a trecut la UNPR si apoi la PSD.a absolvit Facultatea de Drept la Iasi si a fost consilier juridic si consilier al presedintelui Consiliului Judetean Botosani.vine din Mehedinti. A absolvit Facultatea de Drept la Academia de Politie Al.I Cuza si a ocupat diverse functii la nivel local, ultima fiind aceea de consilier judetean.este doctor in filosofie si din 2001 este director la Directia Investigatii din CNSAS.a mai facut parte din CNSAS, la propunerea PRM, ocupand chiar functia de secretar al colegiului. In 2002, el se lauda ca in intreaga sa activitate a cautat ca toate abordarile si pozitiile sale sa fie "sincrone cu ideologia politica a PRM, in aceste chestiuni legate de istoria contemporana a Romaniei", conform Adevarul In 2005, Constantin Buchet a demisionat dupa un scandal in care a fost implicat Corneliu Vadim Tudor