Alerta de vreme rea de la ANM: Vant puternic si ninsori, in cea mai mare parte a tarii, pana luni seara

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori, valabila de sambata, de la ora 17.00, pana luni, la ora 22.00."Sambata si duminica, local si temporar, vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, cu rafale in general de 45...55 km/h, iar la munte de peste 70 km/h. Pe parcursul zilei de luni (6 ianuarie) vantul va avea intensificari indeosebi in regiunile sud-estice si in Carpatii Meridionali", arata ANM.Temporar, vor fi precipitatii: in zona montana va ninge, in centrul, vestul, nordul si nord-estul teritoriului vor predomina ninsorile, iar in sud-est vor fi precipitatii mixte. Local se va depune strat de zapada si, pe arii restranse, se va forma polei sau ghetus.Conform sursei citate, zapada va fi viscolita sau spulberata in zona montana si, trecator, la inceput in regiunile vestice, apoi mai ales in cele estice, nord-vestice si centrale.Totodata, ANM a emis, pentru zona de munte, o atentionare Cod galben de ninsori moderate cantitativ, iar la altitudini de peste 1.700 de metri - intensificari puternice ale vantului, viscol. Codul galben va intra in vigoare sambata, la ora 18.00, si va expira luni, la ora 6.00."La inceputul intervalului in Carpatii Occidentali, iar din a doua parte a noptii de sambata spre duminica (4/5 ianuarie) mai ales in Carpatii Meridionali, va ninge moderat cantitativ si se va depune strat nou de zapada, local consistent. Vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 65...75 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m, mai ales in Carpatii Meridionali si de Curbura, peste 90...100 km/h, viscolind si spulberand zapada", se arata in atentionare.O alta atentionare Cod galben vizeaza Moldova, unde sunt asteptate intensificari ale vantului, de duminica, de la ora 9.00, pana luni, la ora 6.00."In intervalul mentionat, in Moldova, vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55 - 65 km/h, iar pe arii restranse 70 - 75 km/h. Local si temporar vor fi precipitatii predominant sub forma de ninsoare, iar zapada va fi trecator spulberata", spun meteorologii.