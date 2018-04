ANM a emis cod galben de furtuna pentru Bucuresti si mai multe zone din tara

Ziare.

Potrivit meteorologilor, intre orele 17:45 - 19:00, in zona Capitalei se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, averse ce vor cumula 10 - 15 litri/metrul patrat si intensificari de scurta durata ale vantului.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, noteaza ANM.Totodata, ANM a emis cod galben de ploi si furtuni pentru alte zone din zona Munteniei si Moldovei.Astfel, sunt sub avertizarea meteo de ploi cu descarcari electrice si grindina, pana la ora 19.00, Bucurestiul si judetele Iasi, Suceava, Vaslui, Neamt.Aversele de ploaie pot cumula 20 de litri pe metrul patrat.In cazul judetelor din zona Moldovei, vor fi si intensificari de scurta durata ale vantului ce vor depasi 55- 65 km/h.De asemenea, sub cod galben de ploi sunt si judetele Mehedinti, Valcea, Olt, Gorj, Dolj, Giurgiu, Dambovita si Ilfov. Averizarea este valabila pana la ora 18.30.