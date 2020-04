ANM a emis doua coduri galbene de vant pentru aproape toata tara. Cum va fi vremea in Bucuresti

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Bucuresti

Prima atentionare de tip cod galben de vant si ninsori la munte intra in vigoare marti la ora 06:00 si expira la ora 21:00.In dimineata zilei de marti (14 aprilie), in Banat si Crisana, apoi treptat si in cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, iar din orele amiezii si in Moldova, Dobrogea si estul Munteniei vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55...70 km/h.Vantul va avea intensificari si la munte, unde se vor semnala precipitatii mixte, iar in zona inalta vor predomina ninsorile si rafalele vor depasi 70...90 km/h, spulberand zapada. Se va depune strat nou de zapada in nordul Carpatilor Orientali si, mai ales pe creste, in restul masivelor montane.Cea de-a doua atentionate de tip cod galben de vant intra in vigoare marti la ora 21:00 si expira miercuri, la ora 06:00.In Dobrogea, sudul Moldovei si in jumatatea estica a Munteniei vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55...75 km/h, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80...100 km/h, spulberand zapada.In regiunile vestice, nordice si centrale se vor inregistra temperaturi minime predominant negative, astfel ca pe arii relativ extinse se va semnala bruma si local inghet la sol.Valorile termice diurne se vor mentine, marti, peste cele normale pentru mijlocul lunii aprilie, astfel incat temperatura maxima va fi de 21...22 de grade.Innorarile se vor accentua treptat si mai ales spre seara si noaptea va ploua. Vor fi mai ales averse, insotite posibil de descarcari electrice.Vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 45...50 km/h si temporar 55...60 km/h. Temperatura minima, mai scazuta decat in noaptea precedenta, va fi de 2...3 grade.A.G.