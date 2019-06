ANM a emis un nou cod galben de furtuni si a prelungit informarea de vreme rea

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Moldova, in vestul Dobrogei si local in Munteniasi Transilvania, precum si in zonele montane si submontane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prinCantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnalaIn intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp.A.G.