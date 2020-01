ANM anunta cod galben de ceata pentru sase judete

Ziare.

meteorologii au emis cod galben de ceata valabil duminica, pana la ora 10.00.Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in judetul Cluj, mai ales in localitatile Huedin, Poieni, Gilau, Capusu Mare, Ciucea, Izvoru Crisului.De asemenea, se va semnala ceata care reduce vizibilitatea sub 200 de metri in judetele Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Arad, Bihor si Timis, zona joasa.Avertizarile meteorologilor sunt valabile pana la ora 10.00.