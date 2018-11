Atentie, soferi! Cod galben de ceata in noua judete - Vizibilitatea scade si sub 50 de metri

Ziare.

Potrivit Adminitratiei Nationale de Meteorologie (ANM) este cod galben de ceata in judetele Ialomita, Prahova, Arges, Dambovita, Buzau, Suceava, Botosani, Neamt si Iasi.Avertizarea este in vigoare pana la ora 8.In judetele unde a fost emisa avertizarea este ceata care poate determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.In zona Moldovei este posibila chiciura.Centrul Infotrafic diin Inspectoratul General al Politei Romane prezizeaza ca pe mai multe artere rutiere se semnaleaza scaderea vizibilitatii din cauza cetii.Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, politistii le recomanda conducatorilor auto sa circule cu prudenta sporita, reducand viteza de rulare, sa evite manevrele riscante in trafic , sa utilizeze luminile de intalnire si pe cele de ceata din dotarea autovehiculelor si sa mareasca distanta de siguranta intre vehicule.