Atentie, soferi! Cod galben de ceata in patru judete

Potrivit avertizarii nowcasting transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, pana la ora 9.00, in mai multe localitati din judetele Caras-Severin, Arges, Giurgiu si Dambovita se va semnala ceata, care reduce vizibilitatea local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Localitatile vizate sunt Oravita, Anina, Bozovici, Racasdia, Sasca Montana, Lapusnicu Mare, Bania, Dalboset, Ciclova Romana si Ciuchici (Caras-Severin), Calinesti, Topoloveni, Leordeni, Bogati, Priboieni, Cateasca, Ratesti, Beleti-Negresti si Dobresti (Arges), Floresti-Stoenesti, Ulmi, Gaiseni, Vanatorii Mici si Cosoba (Giurgiu) si Gaesti, Titu, Potlogi, Corbii Mari, Dragomiresti, Dragodana, Racari, Petresti, Vacaresti, Lunguletu, Matasaru, Gura Sutii, Ciocanesti, Odobesti, Tartasesti, Ludesti, Branistea, Uliesti, Mogosani, Contesti, Visina, Nucet, Manesti, Brezoaele, Salcioara, Poiana, Ulmi, Cobia, Produlesti, Costestii din Vale, Crangurile, Hulubesti, Raciu, Morteni, Lucieni, Persinari, Valea Mare, Gura Foii, Slobozia Moara, Cornatelu (Dambovita) .