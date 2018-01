Atentie, soferi! Cod galben de ceata pentru 11 judete

Ziare.

Pentru judetele Alba, Sibiu, Covasna, Olt si Dolj atentionarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) este in vigoare pana la ora 9.00, iar pentru restul judetelor, pana la ora 8.00.In acest interval, se semnaleaza ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Potrivit meteorologilor, fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile europene E58, E581 si pe drumurile nationale.