Atentie, soferi! E cod galben de ceata in 11 judete, pana la miezul noptii

Potrivit meteorologilor, una dintre avertizarile nowcasting vizeaza judetele Braila, Ialomita, Buzau."Se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m. Treptat, aria cu ceata se va extinde, iar vizibilitatea va scadea", au transmis meteorologii.Potrivit acestora, trecator se va inregistra burnita.O alta avertizare vizeaza judetele Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi si Vaslui.Si in aceste judete vizibilitatea este redusa in unele locuri sub 50 de metri, iar aria cu ceata se va extinde.Ambele avertizari sunt valabile pana la miezul noptii.