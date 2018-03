Atentie, soferi! E cod galben de ceata in 20 de judete si Bucuresti

Ziare.

In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita.De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Dambovita, Teleorman, Buzau, Ilfov, Calarasi, Bacau, Vrancea, Botosani si Galati vor fi afectate de ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m. Trecator va fi burnita.Ceata va fi prezenta, pana la ora 00:00, in judetele Constanta si Tulcea, si pana la ora 23:00, Valcea, Olt, Gorj si Dolj, unde se vor semnala si burnita sau ploaie slaba.Tot pana la ora 02:00, in mai multe localitati din judetul Caras-Severin se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge si depasi local 60-70 km/h.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.