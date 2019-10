Atentie, soferi! E cod galben de ceata in 8 judete, pana la ora 4.00

Ziare.

Potrivit ANM, pana la ora 4.00 sunt sub avertizare judetele Botosani, Galati, Iasi si Vaslui, dar si zona joasa a judetelor Bacau, Suceava, Neamt si Vrancea.Meteorologii sustin ca in aceste zone se va semnala local ceata care reduce vizibilitatea sub 200 m, izolat sub 50 m, iar fenomenul este in extindere.De asemenea, in zonele vizate se va semnala, trecator, burnita.