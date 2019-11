Atentie, soferi! E cod galben de ceata in sapte judete

Ziare.

com

Astfel, pana la ora 20:00, in judetele Arges, Prahova, Buzau, Giurgiu, Ilfov, Dambovita si Teleorman se va semnala, la nivel local, ceata si vizibilitate scazuta la distanta de sub 200 de metri.Totodata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca pe DN 7, intre localitatile Lunguletu si Titu, judetul Dambovita, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa. Vizibilitatea este, pe alocuri, sub 100 de metri.Soferii sunt sfatuiti sa conduca prudent, sa utilizeze luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte.