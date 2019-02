Atentie, soferi! E cod galben de ceata si vant puternic in 16 judete

Ziare.

Judetul Caras-Severin este sub avertizare cod galben de vant puternic, emisa de ANM pana sambata la ora 13.00. In zona de munte, dar si in mai multe localitati ale judetului, se vor semnala intensificari ale vantului, care la rafala vor atinge si 75 - 90 de kilometri pe ora.Totodata, in judetele Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Galati si Iasi este cod galben de ceata pana la ora 8.00.Judetele Ialomita, Giurgiu, Braila, Teleorman si Buzau sunt sub atentionare cod galben de ceata pana la ora 9.00, Tulcea pana la ora 10.00, iar Harghita pana la ora 11.00, aici cu posibile depuneri de chiciura.Centrul Infotrafic anunta ca ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri pe drumuri din judetele Bacau, Botosani, Galati, Harghita, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui si Vrancea.Pentru reducerea riscului de accidente, soferii sunt sfatuiti sa reduca viteza, sa evite manevrele riscante, sa utilizeze luminile de ceata si sa creasca distanta in deplasare.