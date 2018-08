Atentionare imediata de furtuna pentru Bucuresti si 7 judete

Ziare.

In acest interval vor fi averse ce vor cumula local 10...15 l/mp si izolat 20...25 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie.Meteorologii atentioneaza ca izolat va cadea si grindina de mici dimensiuni.Totodata, pana la ora 17:30, se vor semnala fenomene meteo similare in judetele Ialomita, Giurgiu, Ilfov, Calarasi si Olt, unde se pot cumula averse de 25 - 30 litri de apa/mp.De asemenea, pana la ora 17:45, va fi cod portocaliu de vreme instabila in judetele Bihor si Arad, zone in care cantitatile de apa vor cumula 35 - 40 litri/mp.A.G.