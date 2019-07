Avertizare meteo: Cod galben de vreme rea in jumatate din tara

Ziare.

com

Avertizarea meteo intra in vigoare duminica, la ora 13 si expira luni, la ora 21. In aceasta perioada, in zonele marcate cu galben pe harta, se vor inregistra cantitati de apa insemnate si manifestari de instabilitate atmosferica.ANM arata ca, in intervalul mentionat, la munte, in nordul si vestul Moldovei, nordul Munteniei si local in Transilvania, vor fi perioade cu innorari accentuate si averse ce vor avea si caracter torential. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp. Pe arii restranse vor fi si descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului si, posibil, grindina.Astfel de fenomene, dar pe suprafete mai restranse si in intervale scurte de timp, se vor semnala si in restul teritoriului.