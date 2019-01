Avertizare meteo: Cod galben in doua judete. Zona in care vantul va depasi 100 km/h

Ziare.

Primul este valabil de la 5.00 la 8.00 si vizeaza zona joasa a judetului Gorj, unde se va smnala ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.Izolat, gorjenii vor avea parte si de burnita, astfel ca e posibil sa se formeze polei.Al doilea cod galben este valabil de la 7.10 pana la 11.00 si vizeaza judetul Caras-Severin, in zona de munte, la o altitudine de peste 1800 m, unde se vor semnala intensificari ale vantului, care la rafala vor depasi viteze de 95-100 km/h.