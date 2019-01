Avertizare meteo: Vreme rea in toata tara, pana duminica. La munte va ninge abundent

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Bucuresti

Ziare.

com

Avertizarile meteo au fost emise de ANM cu putin inainte de expirarea codul galben de ninsori si ploi, aflat in acest moment in vigoare.Astfel, de vineri de la ora 12:00 pana duminica la ora 06:00 va fi in vigoare oIn intervalul mentionat, precipitatiile, in general moderate cantitativ, se vor extinde incepand din sud-vestul tarii. In sud si sud-est vor predomina ploile, in nordul Moldovei, Banat si Crisana, precum si la munte vor fi mai ales ninsori, iar in restul teritoriului se vor semnala precipitatii mixte.Temporar vor fi depuneri de polei. Vantul va prezenta intensificari in jumatatea de sud a teritoriului, dar si pe crestele montane, unde ninsoarea va fi temporar viscolita.De asemenea, de vineri de la ora 14:00 si pana sambata la ora 14:00 va fi in vigoare uninsemnate cantitativ in zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura sipe arii extinse in Muntenia, local in Oltenia si in jumatatea de sud a Moldovei; ploi insemnate cantitativ in nordul Olteniei si al Munteniei si intensificari ale vantului.In zona Muntilor Banatului, in Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura va ninge si se vor acumula cantitati de 15...25 l/mp si izolat peste 35 l/mp.In zona inalta, stratul de zapada nou depus va fi consistent, iar vantul va avea intensificari cu rafale de 65...70 km/h, viscolind si troienind zapada.; ploi insemnate cantitativ in nordul Olteniei si al Munteniei si intensificari ale vantului.In sud si sud-est, temporar vor fi precipitatii, predominant ploi, iar vantul va avea intensificari, cu rafale de 55...60 km/h si izolat 70 km/h. Vor fi depuneri de polei pe arii extinse in Muntenia, local in Oltenia siin jumatatea de sud a Moldovei.In nordul Olteniei si al Munteniei, cantitatile de apa vor fi in general de 20...30 l/mp, determinand topirea stratului de zapada.Incepand de vineri seara, in Capitala vor fi precipitatii predominant sub forma de ploaie, slabe cantitativ, dar continue si vor fi depuneri semnificative de polei. Vantul va avea intensificari temporare cu rafale de 45...55 km/h. Temperatura va fi de -1...0 grade.Sambata dimineata vor mai fi precipitatii slabe, mai ales ploaie, iar seara si noaptea se va forma ceata. Depunerile de polei se vor mentine. Vantul va sufla in general moderat, cu cel mult 30...35 km/h. Temperatura maxima va fi de 1...2 grade, iar cea minima de duminica dimineata de -1...0 grade.A.G.