Avertizari de fenomene periculoase imediate pentru sase judete: Cod galben de polei, precipitatii mixte si vant

Potrivit meteorologilor, in judetul, in Sutesti, Maxineni, Mircea Voda, Galbenu, Jirlau, Salcia Tudor, Surdila-Gaiseanca, Visani, Gradistea, Ramnicelu, Surdila-Greci, Scortaru Nou, Racovita, Faurei, precum si in judetul, in Ramnicu Sarat, Zarnesti, Valea Ramnicului, Sageata, Cochirleanca, Grebanu, Puiesti, Ziduri, Topliceni, Ramnicelu, Podgoria, Balta Alba, C.a. Rosetti, Ghergheasa, Boldu, Cilibia, Valcelele, Balaceanu, Robeasca se vor semnala temporar precipitatii mixte care depun polei.Fenomene similare se vor semnala si in judetulsi in judetul, in Sascut, Podu Turcului, Rachitoasa, Corbasca, Stanisesti, Horgesti, Glavanesti, Motoseni, Pancesti, Urechesti, Parincea, Valea Seaca, Ungureni, Dealu Morii, Gaiceana, Cotofanesti, Huruiesti, Tatarasti, Filipeni, Vultureni, Colonesti, Oncesti, Izvoru Berheciului.De asemenea, pana la ora 3:00 este valabil un cod galben de vant, care va depasi la rafala 55 km/h, in judeteleAvertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM.