Avertizarile cod galben si cod portocaliu au fost actualizate. Mai multe judete scapa de vremea rea

Asadar, au scapat de vremea rea judetele Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si partial Caras-Severin.In continuare,Va continua aici sa ploua, temporar abundent si se vor cumula cantitati de apa de 25...35 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.In zonele vizate vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta local prin averse cu caracter torential, descarcari electrice frecvente, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat grindina.Prin cumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 20...25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Incepand de seara, aria ploilor va fi in restrangere catre nord-est, iar pe timpul noptii de marti spre miercuri (10/11 iulie) in Moldova si zona Carpatilor Orientali izolat se vor cumula 20...25 l/mp.