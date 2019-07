Canicula urmata de furtuni: ANM a emis doua coduri galbene de vijelii si informare de vreme rea pentru toata tara

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel,. Indeosebi dupa-amiaza si noaptea, vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si izolat 35...40 l/mp.Insa. In intervalul mentionat, in zonele de munte, precum si in Crisana, Banat, jumatatea de nord a Munteniei si a Olteniei, local in Transilvania si nordul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata.Se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.. In intervalul mentionat, in Crisana, cea mai mare parte a Munteniei si a Transilvaniei, precum si zonele de munte vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.A.G.