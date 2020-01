Cod galben de chiciura, ceata si polei in 11 judete. Probleme pe A1, A3 si A10

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, in judetele Gorj si Valcea se va semnala, pana la ora 10.00, polei.Totodata, in judetele Arad, Bihor, Alba, Mures, Harghita, Sibiu, Cluj si Satu Mare se anunta pana la ora 11.00 ceata care determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, chiciura sau polei.De asemenea, Doljul este sub avertizare de polei burnita pana la ora 9.00.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, ceata densa reduce vizibilitatea in trafic sub 200 m si izolat sub 50 m pe mai multe drumuri din judetele Alba, Arad, Bihor, Mures, Sibiu, Dolj, Gorj, Tulcea, Constanta si Braila.De asemenea, in conditii de ceata, cu vizibilitate redusa, in unele zone sub 100 de metri, se circula si pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti si Sibiu - Deva, A3 Turda - Bors si Ungheni - Iernut, A3 Bucuresti - Ploiesti si A10 Sebes - Turda.