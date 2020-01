Ceata densa pe drumurile din sapte judete. Se circula cu dificultate

Ziare.

Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, sambata dimineata, traficul se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind diminuata pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Cluj, Maramures, Satu Mare si Salaj.Soferii sunt sfatuiti sa circule cu viteza redusa, sa evite manevrele periculoase in conditii de vizibilitate scazuta si sa foloseasca luminile de ceata ale autovehiculelor.De altfel, meteorologii au emis o atentionare de tip nowcasting Cod galben de ceata, valabila pana la ora 9.00, pentru judetele Maramures, Salaj, Cluj si Satu Mare. Astfel, se va semnala, local, ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Totodata, ceata pote fi insotita de depunere de chiciura.O alta atentionare Cod galben este valabila pana la ora 11.00, in zona joasa a judetelor Alba si Mures, precum si in mai multe localitati din Harghita. Si acolo va fi ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, dar si depuneri de chiciura.